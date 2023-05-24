جامعة_القصيم: وفاة طالبة ونقل 24 للمستشفيات في انقلاب حافلة بمدينة #بريدة #عاجل

أعلنت جامعة القصيم وفاة طالبة ونقل 24 من زميلاتها إلى المستشفيات، جراء انقلاب حافلة، بعد اصطدامها بإحدى السيارات في القصيم.

وذكرت جامعة القصيم في بيان: «تعرضت إحدى حافلات نقل الطالبات في مدينة بريدة،، صباح اليوم الأربعاء 4 ذو القعدة 1444هـ، لحادث سير مع إحدى السيارات السالكة للطريق، ما أدى إلى انقلاب الحافلة».

وأضافت الجامعة: «فور وقوع الحادث سارعت الجامعة بالمتابعة مع الجهات المختصة والنزول لمكان الحادث، والذي نتج عنه ببالغ الأسى وفاة إحدى الطالبات - رحمها الله - بعد تعرضها لإصابة شديدة، ونقل 24 طالبة للمستشفيات القريبة، لتعرضهن لإصابات طفيفة إلى متوسطة، وقد خرجن كلهن -ولله الحمد - ماعدا حالتين تحت المتابعة والرعاية الصحية».

وأتمت: «الجامعة إذ تشعر بالأسى والحزن/ فإنها تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأهل المتوفاة وذويها سائلة الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، كما تسأله تعالى أن يتمم بالشفاء العاجل على بقية الطالبات المصابات، وتؤكد بأنها تعمل مع الجهات المعنية المختصة لمتابعة التحقيقات حول الحادث».

وأشارت إلى أن رئيس الجامعة وجه بمعالجة جميع ما يترتب على الوضع الأكاديمي للطالبات اللاتي تعرضن للحادث، ويحقق الصالح العام لهن.