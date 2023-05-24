روسيا.. اتهام علماء صواريخ بإفشاء أسرار لـ #الصين

كشفت مصادر عن إلقاء القبض على مدير معهد علمي روسي كبير، وخبيرين آخرين في تكنولوجيا الصواريخ؛ للاشتباه في ارتكابهم جريمة الخيانة بإفشاء أسرار للصين.

وذكرت لـ "رويترز" أن ألكسندر شيبليوك مدير معهد كريستيانوفيتش للميكانيكا النظرية والتطبيقية في سيبيريا يشتبه في أنه سلم مواد سرية في مؤتمر علمي في الصين عام 2017.

ويصر شيبليوك على براءته، ويقول إن المعلومات المعنية لم تكن سرية وإنها متاحة على الإنترنت، وفقا للمصدرين اللذين لم تكشف رويترز عن اسميهما حفاظا على سلامتهما.