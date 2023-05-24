لمدة 6 أيام.. انطلاق #مهرجان_السمن_الدولي في نسخته الأولى بالحدود الشمالية

ينطلق مهرجان السمن الدولي الأول في منطقة الحدود الشمالية، اليوم، بإشراف إمارة المنطقة، وتنظيم فرع وزارة البيئة، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المحلية المتخصصة بالألبان ومشتقاته.

ويهدف المهرجان الذي يستمر 6 أيام إلى إبراز الحدود الشمالية والتعريف بها وبمقوماتها المختلفة، بالإضافة إلى خلق منافذ بيع إلكترونية متعددة، وفرص عمل متنوعة للشباب من المجتمع المحلي ، وتوعية المزارع والمستهلك بالثروة الزراعية الحيوانيه وكيفية المحافظة عليها والاستفادة منها بصورة صحيحة، وإبراز الإنتاج الأسري وتسويقه وتحقيق الاستدامة.

ويشمل المهرجان الذي تشارك فيه عدة دول مجموعة من الفعاليات مِن أبرزها: معرض السمن، والانتاج الأسري، والإنتاج التجاري، ومعارض المشاركات الدولية لإنتاج السمن، والصناعات التحويلية، وركن التحضير بشكل مباشر، وتاريخه، وركن الطباخ الصغير ، بالإضافة إلى عروض مسرحية منها الفنون الشعبية ومسرح الطفل.

والحدود الشمالية من أبرز المناطق التي اشتهرت بصناعة السمن، الذي يعد أحد منتجات الثروة الحيوانية، وينتج بكميات كبيرة على مدار السنة.