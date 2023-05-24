الصحف العالمية عن تألق #رونالدو وسجدته: يعيش موسم سعيد مع #النصر

سلطت بعض الصحف العالمية الضوء على البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر بعد تألقه في مباراة الشباب وتسجيله هدفًا في لقاء الأمس.

واهتمت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بالاحتفال الذي قام به رونالدو بعد تسجيل هدف الانتصار على الشباب ، والإبقاء على فارق النقاط مع اتحاد جدة، والذي يصل إلى 3 نقاط.

وقالت الصحيفة البريطانية، أن كريستيانو رونالدو أسعد زملاءه في الفريق السعودي، بأداء هذا الاحتفال، قبل أن يعتمد احتفاله المتعارف عليه ، بالتأكيد على أن سعادة الدون البرتغالي بعد الهدف كانت عارمة بسبب إنقاذ فريقه من ضياع البطولة المتبقية لإنهاء الموسم بشكل مشرف والتتويج باللقب.

وعن مشهد السجدة كتبت "ديلي ميل" : "احتفل رونالدو بهدفه مع النصر بالسجود، ليبهج زملائه في فريق النصر، ثم أتبع ذلك باحتفاله الشهير (sii)".

فيما قالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية عن رونالدو: "كريستيانو رونالدو يعود إلى أوج العطاء بهدف خلاب يكمل عودة النصر، ذكرنا كريستيانو رونالدو بأحد أشهر الأهداف التي سجلها في الملاعب الأوروبية، حيث أخذ الكرة وانحنى من على الطرف إلى حدود منطقة الجزاء وسجل هدفاً مذهلاً".