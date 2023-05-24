ضبط 400 رتبة ونوط ومصادرة 300 بدلة عسكرية في محال مخالفة بالرياض

ضبطت اللجنة الأمنية لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية في منطقة الرياض، 400 رتبة ونوط عسكرية، وصادرت 300 بدلة عسكرية، في عدة محال مخالفة، إلى جانب إغلاق محل تجاري مُخالف لأنظمة وتعليمات وزارة الداخلية.

جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر بناءً على توجيهات ومتابعة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

يذكر أن الجولة التفتيشية نُفذت بمشاركة مكتب العمل في منطقة الرياض، ووزارة الحرس الوطني، وشرطة منطقة الرياض، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وجوازات منطقة الرياض.