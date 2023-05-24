البورصات_الخليجية تتراجع بفعل أزمة #سقف_الدين_الأمريكي

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج، اليوم الأربعاء، على انخفاض، متتبعة خطى الأسهم العالمية إذ أثر تعثر المفاوضات حول سقف الدين الأمريكي على معنويات المستثمرين.

وتراجع المؤشر الرئيسي في السعودية 0.4 بالمئة عند 11236 نقطة للجلسة الرابعة على التوالي نتيجة خسائر في جميع القطاعات تقريبا على المؤشر وعلى رأسها أسهم المؤسسات المالية وشركات الرعاية الصحية.

وانخفض المؤشر الرئيسي في دبي 0.1 بالمئة عند 3530 نقطة متأثرا بتراجع في جميع القطاعات تقريبا وقادت أسهم شركات المرافق والقطاع المالي الخسائر.

وتراجع المؤشر في أبوظبي 0.3 بالمئة عند 9464 نقطة متأثرا بانخفاض بنحو واحد بالمئة في سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات.

وخسر المؤشر القطري 0.8 بالمئة عند 10524 نقطة مواصلا الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي، وكانت أسهم القطاع المالي من بين أكبر الخاسرين.

وخارج منطقة الخليج، صعد المؤشر القيادي في مصر 1.8 عند 17091 نقطة مع وجود 26 من أصل 31 سهما على المؤشر في المنطقة الخضراء.

وقفز سهم الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) 6.5 بالمئة كما صعد سهم البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في مصر، 0.9 بالمئة.