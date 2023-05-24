حرس_الحدود يحبط تهريب أكثر من 44 طن قات وحشيش في 5 مناطق (فيديو وصور)

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق: (نجران، وجازان، وعسير، ومكة المكرمة، والجوف)، محاولات تهريب (43.2) طناً من نبات القات المخدر، و (1.213) طناً من مادة الحشيش المخدر، إلى جانب (165,157) قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر، و (574,492) قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي.

وبحسب المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، تم القبض على مهربي هذه المواد، واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، علاوة على رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني «[email protected]».

وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.