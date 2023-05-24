المسحل يهنىء الشيخ حمد آل ثاني بفوزه بمنصب رئيس لاتحاد كأس الخليج العربي

وجه رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، خالص التهنئة لنظيره القطري الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بمناسبة فوزه بولاية جديدة في منصبه كرئيس لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم لأربع سنوات قادمة حتى 2027.

كما هنأ رئيس الاتحاد السعودي نظيره العماني الشيخ سالم بن سعيد الوهيبي بمناسبة فوزه بولاية جديدة في منصبه نائبًا لرئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم بالتزكية حتى عام 2027.

وأعرب المسحل عن خالص تمنياته لاتحاد كأس الخليج العربي بالتوفيق بما يخدم مستقبل كرة القدم الخليجية، متمنيًا التوفيق لدولة الكويت الشقيقة في استضافتها لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

وعُقد اليوم الأربعاء بالعاصمة القطرية الدوحة اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد كأس الخليج العربي، بحضور الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي الدكتور خالد بن مقرن.