السودان.. اشتباكات بين الجيش والدعم السريع بالخرطوم وأم درمان رغم الهدنة

تواصلت الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم وأم درمان، رغم سريان الهدنة الموقعة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقالت مصادر في تصريحات لقناة "الحدث"، إن أعمدة الدخان تصاعدت في منطقة السوق العربي بالخرطوم، مشيرة إلى أن انفجارات وقعت في مناطق متعددة بالخرطوم وأم درمان.

وتابعت: "قصف جوي على عدد من مناطق الدعم السريع شرق الخرطوم وشرق النيل".

ونقلت قناة "الحدث" عن شهود عيان الذين أكدوا سقوط طائرة حربية في أم درمان بعد إصابتها.

وطالبت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في بيان صادر عن وزارة الخارجية في ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء طرفي الصراع في السودان الالتزام بالهدنة الإنسانية الموقعة في جدة، بعد رصد انتهاكات من قبل الجيش وقوات الدعم السريع.