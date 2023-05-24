روسيا تعلن إحباط هجوما أوكرانيا على مدمرة في #تركيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إحباط هجوم على مدمرة روسية في مضيق البوسفور التركي، مشيرة إلى تدمير جميع الزوارق المسيرة التي استهدفت المدمرة البحرية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان اليوم، إن الجيش دمر المُسيرات البحرية الأوكرانية التي استهدفت السفينة الروسية في منطقة البوسفور، موضحة أن السفينة الحربية التي تعرضت لهجوم كانت تقوم بمهمة حماية خطي الغاز "ترك ستريم" و"بلو ستريم".

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف في بيان تدمير جميع زوارق العدو على بعد 140 كلم شمال شرقي مضيق البوسفور، موضحاً أن المدمرة "إيفان خورس" تواصل أداء مهامها.

وفي سياق آخر، قال وزير الدفاع الروسي، إن موسكو سترد على الهجمات المماثلة لما حدث في بيلجورود بالقوة الساحقة، مشيرة إلى أن التدخل الغربي المباشر وغير المباشر في الصراع بأوكرانيا آخذ في الاتساع.

وقال نائب وزير الخارجية الروسية، إنه في حال تم تزويد أوكرانيا بطائرات F-16 ستكون هدفا مشروعا لقواتنا الجوية.