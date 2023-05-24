مركز “علمي”.. حاضنة وطنية جديدة ومنارةً للمعرفة والإبداع للجيل السعودي الواعد

تأسس مركز علمي برؤية الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز آل سعود، كصرحٍ تعليمي جديد في مجالات العلوم والتكنولوجيا والفنون والهندسة والرياضيات والقراءة والبحث (STREAM).

​ومركز عِلمي يعد مبادرة غير حكومية ومركز غير ربحي وجهة تابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك"​ بهدف اكتشاف العلوم والابتكار المُزمع افتتاحه في 2025م ليكون مركزاً غير ربحي في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية بالرياض.

كما يهدف المركز إلى تمكين وإلهام الجيل القادم من المفكرين والمبتكرين في المملكة.

وقالت الأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز، رئيسة مجلس إدارة "عِلمي"، إنه يأتي ليكون حاضنةً وطنيةً ومنارةً للمعرفة والإبداع للجيل السعودي الواعد.

ويتمتع المركز بتصاميم عمرانية فريدة ومُستدامة، ومستوحاة من بيئة وطبيعة المملكة؛ ليُشجّع الأجيال الناشئة على الإبداع، وطرح الأسئلة، والنظر في التحديات التي تواجه البشرية، والعمل على الابتكار من أجل مستقبل أكثر إشراقًا.