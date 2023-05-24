BMW تدشن الفئة الخامسة الجديدة 2024.. تعرف على المواصفات والأسعار

أعلنت شركة "بي إم دبليو" الألمانية متعددة الجنسيات، الأربعاء، عن إطلاق الفئة الخامسة الجديدة المعاد تصميمها، ومن المتوقع وصولها كنموذج 2024 في نهاية 2023.

وتأتي السيارة بتصميم جذاب ومميز يتميز بالأناقة والرياضية، وتتوافر لأول مرة مع خيارات كهربائية.

كما تم الإعلان أيضًا عن مجيء جيل جديد من الفئة الخامسة بمحرك هجين مدمج، وعلى الرغم من أن "بي إم دبليو" باعت 4 أضعاف من سيارات الفئة الخامسة ذات الدفع الرباعي فإن الفئة الخامسة "السيدان" تُعد سيارة أيقونية للشركة.

ويعد الجيل الثامن الذي تم إصداره اليوم هو الأهم في تاريخ هذا الطراز الذي يمتد لأكثر من 50 عامًا؛ حيث إنه أول مرة يتم تزويده بمحرك كهربائي.

باستثناء بعض التفاصيل الصغيرة ، تبدو طرازات BMW i5 EV و 5 Series ICE متشابهة إلى حد كبير ، حيث تتبنى أحدث لغة تصميم للعلامة التجارية.

من الواضح أن i5 تبدو وكأنها سلسلة 5 ، حيث تتبنى التصميم الكلاسيكي ثلاثي الصناديق مع غطاء محرك طويل وشبك Hofmeister ، وتعرض تفسيرًا حديثًا للمصابيح الأمامية المزدوجة المميزة للعلامة التجارية وشبك الكلى (مضاء اختياريًا).

وتجدر الإشارة أيضًا إلى المصابيح الخلفية LED المسطحة والمصدات الرياضية. من الواضح أن BMW لعبت دورًا آمنًا في قسم التصميم مقارنةً بسيارة i7 سيدان أو XM SUV.

تعد الفئة الخامسة الجديدة أكبر من سابقتها ، حيث يبلغ طولها 199.2 بوصة (+3.4 بوصة) ، وعرضها 74.8 بوصة (+1.3 بوصة) ، وارتفاعها 59.6 بوصة (+1.4 بوصة). وزادت قاعدة العجلات أيضًا بمقدار 0.8 بوصة لتصل إلى 117.9 بوصة - وهي الأطول في فئتها - مما يؤدي إلى تحسين الراحة في الجلوس للركاب الخلفيين.

تقول BMW إن سيارة i5 توفر نفس القدر من مساحة المقصورة مثل طرازات الفئة الخامسة التي تعمل بنظام ICE ، وذلك بفضل البطارية المنخفضة الحجم الموجودة في الجزء السفلي. ومع ذلك ، فإن الجذع أصغر بمقدار 17.3 قدمًا مكعبًا مقارنة بـ 18.4 قدمًا مكعبة.

في الداخل ، تتبنى سيارة BMW i5 تصميم لوحة القيادة الذي يذكرنا بسيارة iX SUV ، مع احتلال شاشة BMW المنحنية الرقمية بالكامل الموجهة للسائق مركز الصدارة. يتكون الإعداد من شاشة معلومات مقاس 12.3 بوصة خلف عجلة القيادة وشاشة تحكم مقاس 14.9 بوصة تندمج في وحدة واحدة.

يتم تشغيل شاشة BMW المنحنية بواسطة الجيل الأحدث من iDrive - نظام التشغيل BMW 8.5 - الذي يتميز بشاشة رسومية جديدة مع شاشة بدء واضحة ووصول QuickSelect لعملية لمس بسيطة وبديهية. يمكن للسائقين تشغيل نظام التحكم بشكل أساسي من خلال شاشة اللمس واللغة الطبيعية ، بالإضافة إلى استخدام أزرار عجلة القيادة ووحدة التحكم BMW iDrive في الكونسول الوسطي.

يتم تصنيع BMW i5 في مصنع Dingolfing ، أكبر مصنع أوروبي لشركة BMW ، حيث يتم أيضًا تصنيع المحركات الكهربائية والبطاريات عالية الجهد.

تبدأ الأسعار في الولايات المتحدة من 67.795 دولارًا لـ i5 eDrive40 و 85.095 دولارًا لـ i5 M60 xDrive (بما في ذلك 995 دولارًا للشحن). من الواضح أن السعر يستهدف سيارة مرسيدس-بنز EQE ويقلل بشكل كبير من طراز Tesla Model S.