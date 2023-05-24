بالارتباط اللحظي مع #مركبة_الفضاء_الدولية.. تنفيذ التجارب العلمية حول الفضاء للطلاب السعوديين غداً

بعد وصول رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني إلى محطة الفضاء الدولية، يبدأ الطلاب في المملكة غداً أولى التجارب العلمية حول الفضاء.

وينفذ أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة على الأرض بالارتباط اللحظي مع تجارب ريانة البرناوي وعلي القرني في محطة الفضاء الدولية، تشمل 3 تجارب علمية في أوقات مختلفة.

وتستهدف كل تجربة مرحلة تعليمية معيّنة بدءاً بتنفيذ تجربة "انتشار الألوان السائلة" لطلاب وطالبات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية يوم غد الخميس من الساعة 11:20 إلى 11:50 صباحاً.

تجربة "الطائرات الورقية الفضائية" لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة في 28 مايو الجاري، من 11:30 صباحاً وحتى 12 ظهراً.

وتجربة "أنماط انتقال الحرارة"، لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، التي سيتم إجراؤها الإثنين 29 مايو الجاري من 11:35 صباحاً إلى 12:05 ظهراً.

وتنفذ التجارب الثلاث داخل مراكز علمية، ومدارس مجهزة بأحدث التقنيات التي تتيح الارتباط بالمركبة الفضائية، إلى جانب أجهزة الاتصال عالية الالتقاط؛ لضمان جودة الصوت والصورة.

ويتاح للطلبة مشاركة تجاربهم، والاطلاع على تفاصيل الحياة على متن محطة الفضاء الدولية، إلى جانب طرح الأسئلة على رائدي الفضاء من خلال الاتصال اللاسلكي، والتعرف بشكل مباشر على أبرز اللحظات والأنشطة المتعلقة بالفضاء.