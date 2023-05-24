الجيش السوداني يكشف سبب سقوط طائرة عسكرية

كشفت القوات المسلحة السودانية، عن سبب سقوط طائرة عسكرية في الاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال الجيش السوداني في بيان إن الطائرة العسكرية سقطت اليوم طائرة إثر حدوث عطل فني في المحرك، وتمكن الطياران من مغادرتها بسلام.

وأضافت أن المليشيا المتمردة (الدعم السريع) يواصل انتهاك الهدنة المعلنة منذ بدايتها يوم الإثنين الموافق ٢٢ مايو ٢٠٢٣م، طبقاً لاتفاق جدة.

وأشار إلى أنها هاجمت مدينتي الجنينة وزالنجي، وواصلت احتلال المستشفيات وآخرها مستشفى أحمد قاسم، ومستمرة في محاولات حصار مدينة الأبيض، إضافة إلى القصف المدفعي على سلاح الإشارة وقاعدة وادي سيدنا، واحتلال مطابع النقود وسك العملة أمس.

وأوضحت أنها تدخلت وطردت قوات الدعم السريع من مطبعة النقود وسك العملة، وقامت بصد الهجمات في الجنينة وزالنجي اليوم وكبدته خسائر كبيرة في الأفراد والأسلحة والمعدات.