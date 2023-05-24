إنتر_ميلان يتوج ببطولة #كأس_إيطاليا

حصد فريق إنتر ميلان بطولة كأس إيطاليا بعد الفوز على فيورنتينا 2 /1، اليوم الأربعاء، في المباراة النهائية للبطولة.

ونجح إنتر في خطف اللقب للمرة التاسعة في تاريخه، والثانية على التوالي، حيث كان قد فاز بلقب نسخة الموسم الماضي على حساب يوفنتوس في النهائي.

وجاء الفوز بلقب كأس إيطاليا ليضع الفريق في حالة معنوية هائلة، وذلك في استعداداته لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم العاشر من حزيران / يونيو المقبل في إسطنبول.

وتقدم فيورنتينا في الدقيقة الثالثة عن طريق نيكولاس جونزاليس، لكن إنتر نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 29 عن طريق لاوتارو مارتينيز.

وفي الدقيقة 37 سجل مارتينيز الهدف الثاني لإنتر ميلان، ليمنح فريقه اللقب.