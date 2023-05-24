تعليم جازان توجّه بالتحقيق في ملابسات إصابة طالب بالتماس كهربائي أثناء اليوم الدراسي #عاجل

وجه مدير تعليم جازان بالتحقيق في ملابسات إصابة طالب بالتماس كهربائي أثناء اليوم الدراسي واستقرار حالته الصحية، والرفع بالنتائج بشكل عاجل.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان رجاء العطاس، أن الإدارة تابعت ما تعرض له أحد طلابها ظهر الأربعاء بعد بلاغ مكتب التعليم بإصابته بالتماس كهربائي أثناء اليوم الدراسي في الصالة الرياضية لإحدى المدارس التابعة لمكتب التعليم بأبوعريش، حيث تم نقله فورا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبين المتحدث أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بادرت إلى الاطمئنان على حالة الطالب الصحية، سائلين الله له الشفاء العاجل.

ووجه المدير العام للتعليم بالمنطقة بالتحقيق في ملابسات الحادثة وأسبابها وبشكل عاجل، والرفي له بنتائج التحقيق والتوصيات اللازمة بشأنها، من خلال اللجان المكلفة التي باشرت أعمالها.