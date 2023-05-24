تامر حسني ويارا السكري.. “فخ النظارة” يكشف السر

لا زالت أزمة طلاق المغني المصري الشهير تامر حسني والمغربية بسمة بوسيل، حديث مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خاصة بعد دخول أطراف أخرى في الأزمة، مثل مديرة أعماله هالة عمر و ملكة الجمال يارا السكري.

ونشرت وسائل إعلام محلية مصرية تحليلات عن علاقة تجمع تامر حسني مع ملكة الجمال يارا السكري، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا.

وسائل الإعلام المصرية أشارت إلى أن تامر حسني وقع في فخ النظارة؛ حيث كشفت نظارة يارا السكري حقيقة ارتباطهما وعلاقتهما معا.

وبدأت القصة، عندما نشرت ملكة الجمال يارا السكري صورا لها من 3 أشهر وهي ترتدي نظارة شمس، وبالتدقيق ظهر في النظارة الفنان تامر حسني وهو يلتقط صورا لـ يارا.