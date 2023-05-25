طقس الخميس.. “#الأرصاد”: هطول #أمطار رعدية تؤدي إلى جريان #السيول وزخات من #البرد على عدة مناطق

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وأبان المركز أن الحالة الجوية تشمل أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.