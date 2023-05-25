اليوم.. آخر موعد لتلقي طلبات الاعتراض على #حركة_النقل_الخارجي للمعلمين والمعلمات #عاجل

تنتهي اليوم الخميس الموافق 5 ذي القعدة، فترة تلقي طلبات الاعتراض على حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات في جميع مناطق المملكة.

وبدأت وزارة التعليم يوم الأحد الماضي، الموافق الأول من شهر "ذي القعدة" في تلقي طلبات الاعتراض على حركة النقل الخارجي.

وسيتم اعتماد النتيجة النهائية لحركة النقل الخارجي يوم الأحد الموافق 8 ذي القعدة .

الجدير بالذكر أن "التعليم"، أعلنت يوم الخميس الماضي عن حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، حيث تم إعلان النتائج عبر نظام "نور".

خطوات الاعتراض:

- ‏الدخول للحساب في نظام نور

- خدمات شؤون المعلمين

- الاستعلام عن حركة النقل الخارجي

- متاح طلب اعتراض أسفل الاستعلام