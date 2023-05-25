مصر.. جنوح سفينة في #قناة_السويس وتُعطل حركة 4 سفن

قال وكيل الشحن (لِيث إيجينسيز) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، إن سفينة جنحت في قناة السويس في مصر تاركة وراءها أربع سفن على الأقل.

وأضافت الشركة أن زوارق القطر تحاول إعادة تعويم السفينة المسماة شين هاي تونغ 23، ولم يصدر تعليق على الفور من سلطات القناة.

وقالت لِيث إيجينسيز في تغريدة على "تويتر ":"جنحت شين هاي تونغ 23 في قناة السويس "، مضيفة أنها تركت وراءها أربع سفن من القافلة المبكرة بالإضافة إلى المجموعة العادية التي كان من المقرر أن تدخل قناة السويس في حوالي الساعة 0600"، وفقاً لـ"رويترز".

وأظهرت بيانات مارين ترافيك لتتبع السفن ورفينيتيف أن السفينة، التي ترفع علم هونغ كونغ، غير قادرة على الحركة بالقرب من الطرف الجنوبي للقناة، ومتوقفة بزاوية بجوار الجانب الشرقي للقناة.