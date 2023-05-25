تفاصيل جديدة بشأن وفاة المبتعثة السعودية “#أثير_آل_خلبان” غرقا في ولاية #كانساس الأمريكية #عاجل  

توفيت المبتعثة السعودية أثير آل خلبان البالغة من العمر 28 عاما، غرقاً في ولاية "كانساس" الأمريكية، وذلك بعد سقوطها من جرف ري في حديقة غلاسير الوطنية.

ونشر عبد الله خلبان، ابن عم أثير، نعياً على حسابه الرسمي في "تويتر" قائلا : "‏إنا لله وإنا إليه راجعون، ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، توفيت بنت ابن عمي أثير بنت عبدالرحمن بن سالم بن خلبان، نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان والسكينة، وأن يرحمها رحمة الأبرار الله يرحم غربتها ويؤنس وحشتها".

وقال "عبد الله" أبن عم الفقيدة أن الأسرة فُجعت بوفاة "أثير" بعد أن سقطت في نهر في أميركا، فالخبر كان مؤلماً على الأسرة التي طالما انتظرت عودة أثير من أميركا ومعها شهادة الدكتوراه في اللغة الإنجليزية، ولكن إرادة الله سبقت".- وفقا لـ"العربية"-.

وأشار إلى أن أثير لم تعد إلى أسرتها في المملكة منذ أكثر من عام بسبب الدراسة، وأنها ذهبت للابتعاث برفقة شقيقها، مضيفاً أنها توفيت بعد أن سقطت في النهر خلال رحلة مع صديقاتها.

جامعة جازان

من جهتها، أعلنت جامعة جازان وفاة المبتعثة أثير بنت عبدالرحمن آل خلبان، التي وافاها الأجل بمقر بعثتها.