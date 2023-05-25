لتطوير العمل الطبي المشترك.. #وزير_الصحة يلتقي بنظيريه الإيراني والسوري في #جنيف

التقى وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل, نظيره الإيراني بهرام عين الله على هامش ترأس معاليه وفد المملكة المشارك في اجتماعات الدورة 76 لجمعية الصحة العالمية في مقر الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، التي تعقد خلال الفترة من 21 وحتى 30 مايو تحت شعار "منظمة الصحة العالمية في الخامسة والسبعين: إنقاذ الأرواح، قيادة الصحة للجميع".

‎وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الأوضاع الصحية في كلا البلدين والعمل على تطوير العمل الصحي المشترك.

وخلص اللقاء إلى الاتفاق على تكوين فرق فنية من كل جانب للتباحث بمجالات التعاون الصحية وخاصة في مجال الصحة العامة والابحاث الصحية وطب الحشود.

كما بحثَ "الجلاجل"، مع نظيره السوري الدكتور حسن الغباش، أوجهَ التعاون بين البلدين في القطاع الصحي.

وقدَّم "الجلاجل"، ترحيبه بعودة سوريا لاجتماع مجلس وزراء الصحة العرب، الذي يعد أول اجتماع وزاري بعد قمة جدة التي رحَّبت فيها المملكة بصدور قرار جامعة الدول العربية بشأن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، آملةً أن يسهم ذلك في دعم استقرار سوريا.

وقد بحث الجانبان أوجهَ التعاون الصحي على إثر الزلزال المدمر الذي حصد عددًا من الأرواح، وتعضيد العمل الصحي العربي المشترك، الذي من شأنه الحفاظ على صحة المجتمعات العربية والإسهام في حماية الأرواح.