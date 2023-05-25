آخر أنواء فصل الربيع.. محلل #طقس : اليوم بداية النجم الثاني لـ”#الثريا”

قال الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، إن اليوم الخميس يشهد بداية النجم الثاني من نجوم الثريا، وهو "البطين".

وأوضح في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، أن عدد أيام "البطين" هو (١٣) يومًا، وهو آخر أنواء فصل الربيع.

وأشار إلى أنه خلال أيام "البطين" تستمر زيادة النهار على حساب الليل، وتزداد حرارة الجو، ومن خلال الأرشيف المناخي يعتبر من مواسم الأمطار في المملكة والخليج.

ولفت إلى أن درجات الحرارة العظمى خلال أيام "البطين" تتراوح في أغلب مدن المملكة بين (34— 44) مئوية، والصغرى بين (17—32) درجة مئوية تقريبًا، وفي حالة تقدم كتلة معتدلة تقل الحرارة عن ذلك.