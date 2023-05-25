وصول الفوج الأول من #حجاج_جنوب_أفريقيا

استقبلت شركة إثراء الجود لخدمات الحجاج "إحدى شركات مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية"، اليوم، أول فوج لضيوف الرحمن من الحجاج قادماً من جمهورية جنوب أفريقيا لموسم حج 1444هـ، وذلك عبر الصالة رقم (1) بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة حيث استقبلوا بماء زمزم والورود.

وكان في استقبالهم الرئيس التشغيلي رئيس مجموعة إثراء لخدمات الحجاج عمر هشام مندورة وأعضاء فريق الاستقبال، ورئيس مكتب تقديم الخدمة رقم (31) وليد خالد علوي ومسؤولو المركز، وحضر الاستقبال رئيس مكتب شؤون حجاج جنوب أفريقيا خان غلام.

وعبر رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور أحمد عباس سندي عن سعادته بوصول الفوج الأول من ضيوف الرحمن لموسم حج 1444هـ، حامداً الله سبحانه وتعالى ما سخره لضيوف الرحمن من تسهيلات وتقديم خدمات تتوافق مع رؤية المملكة 2030, بتيسير استضافة قاصدي الحرمين الشريفين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، مع إثراء التجربة الدينية والثقافية.