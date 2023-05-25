انتخاب “الداود” الرئيس التنفيذي لمطارات #الرياض بمجلس إدارة مطارات إقليم #آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط

في خطوة تعكس مكانة المملكة عالميّاً، تم انتخاب سعادة الأستاذ مساعد بن عبدالعزيز الداود الرئيس التنفيذي لمطارات الرياض من بين قادة مطارات المحيط الهادئ والشرق الأوسط لعضوية مجلس الإدارة في مجلس المطارات الدولي لإقليم آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط.

وقد أُعلِن عن انتخاب "الداود" في اجتماع المؤتمر الإقليمي الثامن عشر لمجلس المطارات الدولي لإقليم آسيا والمحيط الهادئ الذي عُقِد في مدينة كوبي اليابانية خلال الشهر الجاري.

وتعليقاً على تعيينه، أعرب "الداود" عن تطلعاته للعمل مع أعضاء مجلس الإدارة، واللجنة التنفيذية الدولية، والمستشارين الإقليميين بالإضافة إلى الفريق الإداري للمساهمة في تطوير المطارات لتوفير تجربة سفر متكاملة وآمنة للمسافرين وشركاء المطار.

وأضاف: «سنكرس جهودنا وخبراتنا للارتقاء بقطاع الطيران عامة ورفع الطموحات والتوقعات، وسنعمل بشكل متكامل ومشترك مع جميع القطاعات المعنية لتطوير جملة الأعمال من خلال مجلس الإدارة في مجلس المطارات الدولي لإقليم آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط».

ويشغل الداود حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمطارات الرياض التي تعمل على إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي، بخبرة قيادية تتجاوز 21 عاماً، كما يشغل الداود منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) إلى جانب عضويته في مجلس إدارة شركة التنفيذي، والتي تعمل على إدارة وتشغيل الصالات والمكاتب التنفيذية في المملكة.

الجدير بالذكر ، أن مجلس المطارات الدولي منظمة تعنى بالنهوض بالمطارات وأنظمة تشغيلها، وتهدف إلى توحيد المعايير والممارسات في القطاع، وتمثيل مصالح المطارات الجماعية المشتركة مع الحكومات والمنظمات الدولية مثل منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA).

ويقع المقر الإقليمي لمجلس المطارات الدولي (ACI) لإقليم آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط في هونج كونج، ويضم قارة آسيا والمنطقة الأسترالية الآسيوية وإندونيسيا والدول الجزرية في المحيط الهادئ، بالإضافة إلى مدينة فانكوفر الكندية، ومدينة سان فرانسيسكو وولاية هاواي الأمريكيتين. وكانت المملكة العربية السعودية قد فازت العام الماضي باستضافة المكتب الجديد للمجلس العالمي للمطارات (ACI) في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط في مدينة الرياض، حيث يعمل بالتنسيق مع المقر الإقليمي.