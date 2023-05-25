عبر منصة #ساهم.. ارتفاع حملة التبرعات #السعودية لإغاثة الشعب السوداني إلى أكثر من 24 مليون ريال

ارتفعت إجمالي التبرعات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني عبر منصة "ساهم" إلى أكثر من 24 مليون ريال.

وأوضحت منصة "ساهم" المعنية بتلقي التبرعات أن إجمالي مبالغ حملة التبرعات وصلت حتى كتابة هذه السطور إلى

24,584,854 ريالًا حاليًا، بإجمالي 160,423 متبرعين.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أطلق الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني الشقيق، بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.

وأوضح المركز أن الملايين من السودانيين بحاجة للوقوف معهم في محنتهم بعد تدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الشديد في الغذاء والدواء والمأوى والمياه الصالحة للشرب؛ وعطاء المتبرعين يخفف معاناتهم والدعم يوفر لهم مستلزمات الحياة.