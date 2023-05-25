رائد التعليم الأهلي في #المملكة.. وفاة المعلم ورجل الأعمال الشيخ #محمد_بن_إبراهيم_الخضير عن عمر 97 عاماً

تـوفي صباح اليوم الخميس رجل الأعمال، الشيخ محمد بن إبراهيم الخضير، رائد التعليم الأهلي بالمملكة، ومؤسس مدارس التربية النموذجية، عن عمر ناهز97 عاما.

وعُرف عن الشيخ محمد بن إبراهيم الخضير بأنه ذو ولع شديد بالتعلّيم، وأسس في عام 1958 مدارس التربية النموذجية التي تعد من أكبر وأعرق المدارس في المملكة.

وعمل الراحل معلماً ومترجماً بشركة أرامكو السعودية من عام 1949 إلى عام 1954.

كما كان مساهماً في "الشركة الوطنية للتربية والتعليم"، ورئيس مجلس إدارتها منذ عام 2002 وحتى عام 2019.

وقدم العديد من معارف الفقيد الراحل بالوسط التعليمي تعازيهم لأسرته، لافتين إلى أنه سيتم الصلاة عليه اليوم (الخميس) بعد صلاة العصر في جامع الراجحي بالرياض.

يذكر أن أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، كرم الشيخ محمد بن إبراهيم الخضير في فبراير الماضي لدعمه الوقف التعليمي في إدارة تعليم بالقصيم بمبلغ 50 مليون ريال.