لمواجهة الطلب المتزايد.. زيادة رحلات #طيران_أديل إلى #دبي لـ33 رحلة أسبوعياً

دشّن «طيران أديل»، الذراع الاقتصادي لمجموعة الخطوط الجوية العربية السعودية، زيادة رحلاته اليومية من مطار الملك خالد الدولي ومطار دبي الدولي؛ بهدف مواجهة الطلب المتزايد على هذا القطاع المتنامي.

وبذلك ترفع الشركة عدد الرحلات الإجمالي التي تشغلها بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى 5 رحلات يومياً ، بمعدل تردد أسبوعي يصل إلى 33 رحلة ترتبط بها العاصمة الرياض مع محطاتها الدولية دبي، التي تعد نافذتها الأولى للانطلاق دولياً وبداية توسعها خارجياً، حيث تم افتتاحها في الثاني من شهر يوليو من عام 2021م.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«طيران أديل»، كون كورفياتيس، إن إضافة الرحلات الجديدة ما بين الرياض ودبي تأتي كجزء من إستراتيجية الشركة لتوسيع شبكة خدماتها وتعزيز تواجدها في سوق السفر الإماراتية، ما يعزز توسيع العمليات التشغيلية في المملكة، وربطها بالعديد من المحطات الدولية في 3 قارات حول العالم، وتوفير خدمات طيران اقتصادي متميزة لزوار وضيوف المملكة.

وأعلن «طيران أديل» مؤخراً زيادة عدد الوجهات بحلول يونيو المقبل إلى 36 وجهة داخلية ودولية، وذلك بعد إضافة وجهاته الصيفية الجديدة لعام 2023، البالغ عددها 12 وجهة دولية.