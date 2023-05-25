الأخبار المحلية

بين سجن وغرامة وترحيل.. إصدار أكثر من 12 ألف قرار إداري بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

25 مايو 2023 · < 1 minute
مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية في مختلف إدارات جوازات المناطق، 12 ألف 543 قرارًا إداريًا بحق مواطنين ومقيمين مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، تنوعت عقوباتها ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل، وذلك خلال شهر رمضان 1444 هـ.

ونبهت «الجوازات» على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد، عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عبر الاتصال برقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.