مُخصصة للسعوديين.. #وزير_الصناعة: محادثات لإنشاء #مدينة_صناعية في #العراق #عاجل

كشف وزير الصناعة السعودي، بندر الخريف، عن وجود محادثات بشأن إنشاء مدينة صناعية في العراق، تكون مخصصة للمصنعين السعوديين.

وقال «الخريف» في مقابلة مع قناة «العربية»، على هامش اجتماع مجلس التنسيق السعودي العراقي: «توجد مبادرات جديدة مع الجانب العراقي تتعلق بقطاعي الصناعة والتعدين».

كما أشار إلى توقيع 3 اتفاقيات مع 3 بنوك لتمويل الصادرات والواردات مع العراق.

وانطلقت فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي العراقي في جدة، اليوم الخميس، والذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية، بمشاركة أكثر من 300 شركة، وبحضور نائب رئيس الوزراء العراقي، الدكتور محمد تميم، ووزير التجارة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وعدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال من البلدين.

وشهد الملتقى توقيع مذكرات تفاهم بين السعودية والعراق في مجالات: السياحة والأرشفة والإعلام، بحضور الوزراء وممثلي القطاع الخاص السعودي والعراقي.

وتتضمن أجندة الملتقى تقديم عروض حول مجلس التنسيق المشترك، والشركة السعودية العراقية للاستثمار، وفرص الاستثمار في المملكة والعراق، فضلاً عن توقيع عدد من الاتفاقيات وعقد لقاءات ثنائية بين الجانبين.

ويناقش كذلك قضايا تفعيل الاستفادة من منفذ عرعر الحدودي، وآلية تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية، ورفع حجم الصادرات السعودية للعراق، وتوريد المنتجات للشركات العراقية، ودور قطاع النقل.

ووصل حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق لـ 5.7 مليارات ريال في 2022، محققاً نمواً بنسبة 50%، فيما ساهم المنفذ الحدودي بعرعر في نمو الصادرات السعودية للعراق بنحو 132%.