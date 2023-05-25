شركة #فيرون السعودية تحصد 3 جوائز من #سمارتيز للحملات التسويقية المبتكرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

حصدت شركة «فيرون» للتسويق وإدارة الحملات، 3 جوائز من جمعية سمارتيز «MMA SMARTIES» للحملات التسويقية المبتكرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022.

ونالت الحملة الإعلانية لخدمة الشحن في الفروع «CEP» للبريد السعودي «SPL»، جائزتين فضية وبرونزية، بينما نالت الحملة الإعلانية للشبكات غير الأرضية «NTN Networks» لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية «CST»، جائزة برونزية.

وقال محمد آل إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «فيرون»، إن الشركة نفذت حملة اعلانية للبريد السعودي «SPL»، استطاعت من خلالها تحقيق أرقام قياسية في المبيعات، بالإضافة إلى زيادة الزوار على فروع البريد المختلفة في المملكة.

وأضاف «آل إسماعيل» أن «فيرون» نفذت أيضاً حملة دعائية، استطاعت من خلالها زيادة عدد المشاركين في ورش العمل التي دشنتها هيئة الاتصالات والفضاء عبر موقعها الإلكتروني لمدة 3 أيام. وتابع: «استطعنا عبر حملاتنا التسويقية زيادة عدد المشاركين من 43 دولة على مستوى العالم في وقت قصير».

ونوه بأن «فيرون» هي الشركة الأولى في السعودية التي حصدت جوائز «SMARTIES» للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مبيناً أن هذه الجائزة تُمنح من جمعية التسويق، للحملات التسويق الأكثر تأثيرًا في جميع أنحاء المنطقة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة «فيرون» للتسويق، أن برنامج «سمارتيز»، هو الأول من نوعه الذي يهتم بالابتكار في مختلف القطاعات, على رأسها قطاع الاتصالات، ويقوم بمكافئة الحملات التسويقية التي تؤدي إلى تأثيرٍ واسع النطاق وفعّال.

وتأسست شركة «فيرون» للتسويق وإدارة الحملات عام 2016، وتسعى لتكون الشركة الرائدة في مجال إدارة الحملات الإعلانية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحليل البيانات والتقارير، وتقديم العديد من الخدمات والاستشارات التسويقية.