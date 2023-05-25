الهيئة_العامة_للطرق تختبر استخدام «نتاج هدم المباني» في أعمال السفلتة

بدأت الهيئة العامة للطرق في العمل على دراسة بحثية متقدمة، بشأن استخدام مواد نتاج هدم المباني في أعمال السفلتة، وذلك في إطار تعزيز الاستدامة البيئية، والحفاظ على المصادر الطبيعية للمواد، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق والتحكم في التكاليف.

وأوضحت الهيئة أن الدراسة تتضمن الحصول على «البحص» المُعالج نتاج هدم المباني من المرادم البيئية المتخصصة، ثم يتم بعد ذلك تصميم خلطات اسفلتية تتضمن نسب متنوعة من المواد واختبارها معملياً، وصولاً إلى تنفيذ مقاطع تجريبية للدراسة.

وأضافت أنها ستعمل على قياس نجاح هذه الدراسة، من خلال استخدام أنواع متخصصة من حساسات رصد مقاومة وأداء المقاطع أثناء الاختبارات، مع تقييم أداء المقاطع التجريبية باستخدام جهاز محاكاة الأحمال المرورية الثقيلة، الذي يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث محاكاة المناخ والأحمال المرورية.

وأفادت بأن أعمال التقييم ستستمر كمرحلة أولى لمدة عام، تتم خلاله أعمال الفحص والتقييم، وتحليل النتائج والتوصيات.