طالب بتعويض 50 ألف دولار.. #كيليتشدار_أوغلو يقاضي #أردوغان بسبب #فيديو

رفع كمال كيليتشدار أوغلو، مرشح «تحالف الأمة» المعارض في الانتخابات الرئاسية التركية، دعوى قضائية ضد الرئيس المنتهية ولايته والمرشح للرئاسة، رجب طيب أردوغان، طالبه خلالها بدفع تعويض قدره مليون ليرة تركية (50 ألف دولار».

وبحسب جلال جيليك، محامي كيليتشدار أوغلو، فإن هذه الدعوى القضائية تأتي لبث «أردوغان» مقطع فيديو يربط بين المعارضة والمسلحين الأكراد، ثم إدعائه بأنه فيديو «مزيف» تعرض إلى «مونتاج».

وربط «أردوغان» أكثر من مرة خلال حملته الانتخابية، بين زعيم المعارضة وقائد عسكري لـ«حزب العمال الكردستاني» الذي تصنفه تركياً «تنظيماً إرهابياً».

وفي الفيديو الذي نشره «أردوغان»، يظهر الأخير إلى جانب لقطات لـ«أوغلو» وهو يدعو الأتراك إلى دعم ترشيحه، ثم يعلق على هذه اللقطات بقوله إن قائداً في «حزب العمال الكردستاني» يدعم حملة المعارضة.

وقال «أردوغان» هذا الأسبوع، إن الفيديو كان «مونتاجاً»، وليس مقطعاً فعليا للحملة أنتجته المعارضة.

ورد محامي كيليتشدار أوغلو باتهام «أردوغان» بـ«خرق الأعراف الأخلاقية»، متسائلاً: «كيف يمكن لشخص جالس في مقعد الرئيس أن يكون غير أمين؟».