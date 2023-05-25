التجارة: ندرس مد خط سكك حديدية من #السعودية إلى #العراق (فيديو) #عاجل

كشف وزير التجارة، ماجد القصبي، عن وجود اقتراح لتأسيس خط سكك حديدية من البحر الأحمر إلى العراق.

وقال «القصبي» خلال كلمته ضمن أعمال الملتقى الاقتصادي السعودي العراقي: «هناك اقتراح أن يسير من البحر الأحمر خط سكة حديد إلى الشمال والعراق»، مضيفاً: «هذا المقترح جاري دراسته الآن من وزارة النقل».

كما كشف عن بدء تسيير رحلات جوية من المملكة إلى العراق، مُبيناً «طيران ناس» بدأ في تنفيذ رحلات بالفعل، و«الخطوط الجوية السعودية» ستبدأ ذلك خلال الشهر الجاري، متابعاً: «كل الخطوط ستعود إلى ما كانت عليه وأفضل خلال الفترة المقبلة».

وانطلقت فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي العراقي في جدة، اليوم الخميس، والذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية، بمشاركة أكثر من 300 شركة، وبحضور نائب رئيس الوزراء العراقي، الدكتور محمد تميم، ووزير التجارة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وعدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال من البلدين.

وشهد الملتقى توقيع مذكرات تفاهم بين السعودية والعراق في مجالات: السياحة والأرشفة والإعلام، بحضور الوزراء وممثلي القطاع الخاص السعودي والعراقي.

وتتضمن أجندة الملتقى تقديم عروض حول مجلس التنسيق المشترك بين البلدين، والشركة السعودية العراقية للاستثمار، وفرص الاستثمار في المملكة والعراق، فضلاً عن توقيع عدد من الاتفاقيات وعقد لقاءات ثنائية بين الجانبين.

ويناقش كذلك قضايا تفعيل الاستفادة من منفذ عرعر الحدودي، وآلية تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية، ورفع حجم الصادرات السعودية للعراق، وتوريد المنتجات للشركات العراقية، ودور قطاع النقل.

ووصل حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق لـ 5.7 مليارات ريال في 2022، محققاً نمواً بنسبة 50%، فيما ساهم المنفذ الحدودي بعرعر في نمو الصادرات السعودية للعراق بنحو 132%.