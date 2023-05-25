بين يناير وأبريل.. 10% انخفاضًا في إنتاج #الغاز_الروسي

نقلت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، اليوم الخميس، عن مصادر مطلعة على الإحصائيات، أن إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بلغ 235 مليار متر مكعب، بانخفاض عشرة بالمئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأضافت أن إنتاج الغاز من شركة جازبروم التي يسيطر عليها الكرملين هبط بنحو 20 بالمئة إلى حوالي 151 مليار متر مكعب.

وقالت: إن إنتاج روسيا من الغاز انخفض في أبريل نيسان بنسبة 10.3 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2022 إلى حوالي 55 مليار متر مكعب.

وانخفض إنتاج الغاز الطبيعي الروسي بشكل رئيسي بسبب التوتر السياسي مع المشتري الرئيسي، الاتحاد الأوروبي.