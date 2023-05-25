مجلس #النيابة_العامة يقرّ إنشاء #نيابات_السياحة في المطارات #عاجل

أقر مجلس النيابة العامة، برئاسة النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إنشاء نيابة السياحة في المقر الرئيس للنيابة العامة، والنيابات التابعة لها في المطارات الدولية والإقليمية في المملكة، وذلك بمسمى "نيابات السياحة".

وأوضحت النيابة العامة في بيان، اليوم، أن هذه النيابات تهدف إلى إنهاء إجراءات قضايا السياح والزوار خلال وقت قصير، وفق النظام ومبادىء العدالة الناجزة، بما يتوافق مع مستهدفات السياحة ضمن رؤية المملكة (2030).

وأضافت أن هذه النيابات تخذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية والتصرف في القضية وفق النظام، وتعمل على مدار الساعة،ت وتربط مباشرة بالنائب العام، وتضمن تمتع السياح بحقوقهم والضمانات المقررة لهم.

ويعمل بهذه النيابات كادر من المؤهلين من أعضاء النيابة العامة ومساعديهم، ممن تم تدريبهم وإكسابهم المهارات اللازمة وفق أعلى معايير الكفاءة القانونية والمعاهدات والمواثيق الدولية.