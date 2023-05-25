في بلد عربي.. فتح مقبرة ملكة جمال بعد 4 سنوات من وفاتها لسبب غريب (صور)

شهد لبنان واقعة غريبة، بطلتها وصيفة ملكة جمال البلاد السابقة، ميشيل حجل، التي توفيت بعد صراع طويل مع مرض السرطان في عام 2019، وقررت أسرتها فتح مقبرتها لسبب غريب.

واستجابت جهات كنسية لبنانية لطلب أسرة الراحلة ميشيل حجل، بعد إلحاح شقيقتها بشأن ذلك، بداعي أن العائلة "تلقت رؤى، نقلها العديد من الاشخاص، من ميشيل تطالب بفتح المدفن".

وكشف حساب منسوب إلى شقيقة الراحلة مفاجأة بشأن إعادة فتح المقبرة، بالإشارة الى أن "جثمان ميشيل لا يزال غير متحلل"، وأنها "رأت شعراً على رأسها"، وهو ما يثير جدلاً كبيراً، إذ أن الراحلة كانت تخضع لعلاج كيميائي قاس قبل وفاتها، أفقدها شعرها بالكامل، وفق ما نقلته وسائل إعلام لبنانية.