عبر محفز إلكتروني.. اكتشاف تقنية جديدة تمكن المصابين بالشلل من #المشي

طوّر علماء الأعصاب في مستشفى لوزان الجامعي السويسري CHUV وكلية لوزان للعلوم التقنية EPFL محفزاً إلكترونياً يسمح للمصابين بالشلل الرباعي القدرة علي المشي من جديد.

وبفضل هذه التقنية الفريدة من نوعها عبر شريحة رقمية لاسلكية تثبت في الرأس، موصلة بين المخ والنخاع الشوكي يتمكن الشخص المصاب بالشلل من السير وصعود السلالم والوقوف دون الاستعانة بيديه، واستعادة السيطرة الطبيعية على حركة ساقيه المشلولة.

وتحوّل الشريحة المثبتة على الرأس الأفكار إلى أفعال، فيكفي أن يفكر المصاب في حركة ساقيه ورغبته في السير خطوة للأمام أو يميناً أو يساراً ليحدث ذلك، كما يتمكن الشخص من الاحتفاظ بتوازنه تماماً عبر الفكر أيضاً .

وأوضحت جراحة الأعصاب السويسرية جوسلين بلوخ إحدى مبتكري التقنية أن شريحة إلكترونية تثبت في الرأس في المنطقة المسؤولة عن حركة الساقين، ويمكنها بث إشارات المخ التي تنتج عن تفكير الشخص في المشي، وفي نفس الوقت يقوم محفز عصبي مثبت في منطقة التحكم في حركة الساقين بالنخاع الشوكي بتلقي الإشارة عبر خوارزميات الذكاء الاصطناعي، ويمكن الساقين من التنفيذ والسير في الوقت الفعلي، كما يتم تحويل النوايا إلى متواليات كهربائية لتحفيز النخاع الشوكي، وتنشيط عضلات الساق للقيام بالحركة المرغوبة .