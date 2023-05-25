بورصات_الخليج تتراجع بفعل عدم إحراز تقدم في محادثات #سقف_الدّين_الأمريكي

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج اليوم الخميس على انخفاض، متتبعة الأسهم العالمية مع عدم توصل محادثات رفع سقف ديون الولايات المتحدة إلى اتفاق، كما كان لانخفاض أسعار النفط تأثير أيضا.

وهبط المؤشر السعودي 0.5 بالمئة مع تراجع سهم بنك الرياض 2.2 بالمئة وانخفاض سهم مصرف الراجحي 0.7 بالمئة عند الإغلاق.

وتراجع المؤشر الرئيسي في دبي 0.1 بالمئة للجلسة الثالثة مع هبوط سهم هيئة كهرباء ومياه دبي اثنين بالمئة، وتراجع المؤشر في أبوظبي 0.7 بالمئة.

وهبط المؤشر القطري 0.7 بالمئة مع تراجع سهم صناعات قطر 2.1 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق المؤشر القيادي في مصر على انخفاض بنسبة 0.3 بالمئة بعد ارتفاعه على مدى جلستين.