آخر ما نشر على “إنستغرام” الفنان #أحمد_جوهر.. لقاء وداع مؤثر (فيديو)

صدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي مساء اليوم بنبأ وفاة الفنان الكويتي أحمد جوهر، عن عمر ناهز

وقبل وفاته بيوم نشر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام" مقطع فيديو مؤثر لزيارة الفنان عبد الرحمن العقل له بالعناية المركزة.

في الفيديو يسمع "العقل" وهو يقول: "طمنوني عليه وهو بخير الآن"، ليرد: "شكرا على الزيارة اسعدتونا، الأمور طيبة إن شاء الله".

وفاة أحمد جوهر

ويُعَدُّ أحمد جوهر من أهم الممثلين في الكويت، واشتهر بالأعمال التراثية التي تمثل الكويت قديماً.

وبدأ مشواره الفني عام 1982 في أدوار بسيطة، ولكنه اشتهر في مرحلة التسعينيات، وخاض مجال الإنتاج الفني في بداياته.