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تحذير من مخالطة متعاطي #المخدرات: “عينة تحليلك ستكون إيجابية” #عاجل

متابعات - الوئام
25 مايو 2023 · < 1 minute

قال الدكتور صلاح منشاوي، إن الأعراض الانسحابية أثناء علاج المدمن تختلف من شخص لآخر؛ والعلاج النفسي والسلوكي يصاحب العلاج الدوائي.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية": "نحتاج لأعمال فنية تحارب الإدمان لمواجهة الأعمال الأجنبية التي تظهر المتعاطي في صورة البطل أحياناً".
وحذر صلاح منشاوي يحذر من مخالطة المتعاطين: "المتعاطي السلبي لو أخذت عينة تحليل منه سيكون إيجابي تعاطي".

وعن عقاقير علاج الإدمان، قال: "لا تؤدي للإدمان عليها".
وأكد أن كثير من المتعاطين لا يستطيعون الإقلاع بسبب آلام الأعراض الانسحابية.. والمتعاطي إذا لم يتعالج نهايته الحتمية إما الجنون أو الموت.