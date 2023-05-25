مانشستر_يونايتد يحجز مقعده إلى #دوري_أبطال_أوروبا برباعية أمام #تشيلسي

حجز فريق مانشستر يونايتد آخر مقاعد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وحقق مانشستر يونايتد انتصارا كاسحا 4 / 1 على ضيفه تشيلسي، اليوم الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ32 للدوري الإنجليزي.

وضمن مانشستر يونايتد تواجده ضمن فرق المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، الصاعدة لدوري الأبطال، بعدما رفع رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثالث.

وتقدم يونايتد بفارق نقطتين أمام نيوكاسل، المتواجد بالمركز الرابع، والذي حسم صعوده للمسابقة الأوروبية في وقت سابق، و6 نقاط أمام ليفربول، صاحب المركز الخامس، الذي تلاشت آماله رسميا في بلوغ دوري الأبطال، ليكتفي بالمشاركة بالدوري الأوروبي الموسم القادم.