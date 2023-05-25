مبارك_الرشيدي.. تفاصيل مفزعة ومفاجآت في جريمة قتل #مفقود_كبد

لا تزال قضية "مفقود كبد" مبارك الرشيدي بالكويت حديث مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بعد العثور على جثته.

وتوصلت وزارة الداخلية الكويتية إلى جثة الكويتي مبارك الرشيدي في كونتينر بمنطقة السالمي وذلك بعد اختفائه منذ 13 مارس الماضي.

وسائل إعلام محلية أكدت أن الجثة كانت ملفوفة بسجادة، وداخل الكونتينر زنزانة، حيث تم إحالتها إلى الطب الشرعي.

الوصول إلى الجثة جاء عن طريق وافد مصري كشف تفاصيل القضية، بعد أن أحضرته الأجهزة الأمنية من بلاده.

وأكدت الأدلة أن الوفاة ناتجة عن جريمة قتل رميا بالرصاص، وهذا سيحول تكييف القضية من خطف إلى جناية قتل.

سبب قتل مبارك الرشيدي في الكويت

وكشف عبدالرحمن الرشيدي شقيق الضحية مبارك الرشيدي، عن أنه تم العثور على جثة شقيقه داخل صندوق نفايات في منطقة السالمي في العاصمة الكويتية، والذي كان قد اختفى في ظروف غامضة في الخامس من الشهر الحالي.

في مارس، أثيرت ضجة بعد فقدان الشاب الكويتي في أحد المخيمات الموجودة في منطقة كبد برفقة أحد أصدقائه.

وأكدت عائلة الشاب المغدور أن ابنها لا يعاني من أي أمراض نفسية ولا يتعاطى المخدرات، وهو متزوج ولديه 5 أبناء أكبرهم في العاشرة من عمره وأصغرهم يبلغ عامًا ونصف العام.

ونفت عائلة مبارك أن يكون لابنهم المفقود أي أعداء، لكنها وجهت أصابع الاتهام نحو صديقه الذي كان برفقته في المخيم باعتبار أنه كان آخر من تواصل معه.