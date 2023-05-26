نوع من #الخضروات متوفر في كل منزل يساعد في القضاء على انتفاخ #البطن

كشفت دراسة طبية حديثة عن أن هناك نوع من الخضروات متوفر في كل منزل بإمكانه القضاء على الانتفاخ وغازات البطن ، حيث يحدث ذلك عندما تشعر المعدة بالامتلاء والضيق والتورم نتيجة الكثير من الغازات أو احتباس السوائل.

ولا يعتبر الخيار مرطباً فحسب، بل إنه فعال أيضاً في تقليل الانتفاخ، إذ يحتوي على نسبة عالية من الماء وهو غني بالألياف، ما يجعله ممتازاً لتعزيز الهضم الصحي.

وينصح الأطباء بإضافة شرائح الخيار إلى السلطات أو نقعه في الماء للحصول على نكهة منعشة، وعلاج صحي لانتفاخ البطن.

كما يستخدم الزنجبيل لعدة قرون كعلاج طبيعي للعديد من مشاكل الجهاز الهضمي، بما في ذلك الانتفاخ.

ويمكن تناول الزنجبيل بأشكال عديدة، بما في ذلك شاي الزنجبيل، والزنجبيل المبشور في وجبات الطعام أو حتى كمكمل غذائي.