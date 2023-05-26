“#ميدفيديف” يعلن عن “نبأ صادم” بشأن الحرب في #أوكرانيا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، إن الحرب في أوكرانيا قد تستمر لعشرات السنين، وتشهد فترات طويلة من القتال تتخللها هدنات.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن "ميدفيديف" خلال زيارة لفيتنام، قوله: "هذا الصراع سيستمر لفترة طويلة جدا، على الأرجح لعقود".

وتابع: "طالما توجد مثل هذه السلطة ستكون هناك، على سبيل المثال، 3 سنوات من الهدنة وسنتان من الصراع ثم يتكرر كل شيء"، واصفا أوكرانيا بأنها دولة نازية.

وكان ميدفيديف قال في يناير إن حربا نووية قد تشتعل في حالة هزيمة موسكو، مشيرا إلى أن روسيا جنّدت منذ الأول من يناير 2023 حوالى 120 ألف جندي متعاقد في جيشها، الذي يحاول إعادة بناء صفوفه التي أضعفها الهجوم في أوكرانيا.