انخفاض أسعار #الذهب في #المملكة اليوم.. وعيار 21 يسجل 205 ريال للجرام

شهدت أسعار الذهب بالمملكة، اليوم الجمعة انخفاضا ملحوظاً مقارنة بالأسعار المسجلة خلال الفترة الماضية.

وسجل الجرام من عيار 21 (الأكثر تداولًا بالمملكة) نحو (205.40) ريال، مقارنة مع نحو (206.45) بإغلاق أمس الخميس.

وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو (234.74) ريال، وعيار 22 نحو (215.18) ريال، وعيار 18 نحو (176.06) ريال.

كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,971.83) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (2,065.72) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,253.52) ريال.

وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,220.65) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,413.14) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,793.42) ريال.