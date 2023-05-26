بـ43 مئوية.. #مكة و #الأحساء تسجلان أعلى #درجة_حرارة اليوم في #المملكة  

كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي تسجل أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم في المملكة اليوم الجمعة.

وأوضح المركز في تغريدة على "تويتر"، أن مكة المكرمة والأحساء تسجلان أعلى درجة حرارة بتسجيلها 43 درجة مئوية، فيما سجلت كلا من الرياض 40 درجة و المدينة المنورة 39 درجة مئوية.

وأضاف المركز أن أدنى درجة حرارة سجلتها اليوم مدينة أبها حيث سجلت 16 درجة مئوية.

كما، أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 10 مساءً.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على مدن المملكة اليوم: