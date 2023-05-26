رغم الاشتباكات المتقطعة.. #السفارة_الأمريكية بالخرطوم: نرصد تحسن في احترام الهدنة بين الجيش السوداني و #الدعم_السريع

على الرغم الاشتباكات المتقطعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أكدت السفارة الأمريكية في السودان أن هناك تحسناً في احترام الهدنة.

وأوضحت في بيان، نشرته على حسابها الرسمي بـ"تويتر" اليوم الجمعة، أن "السعودية والولايات المتحدة"، الراعيتين لاتفاق الهدنة الذي وقع في جدة، لاحظتا تحسنا في احترام اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في البلاد"، لاسيما بعد التحذير الذي وجه إلى كل من القوتين العسكريتين المتصارعتين.

كما لفتت إلى أنه على الرغم من استخدام الطائرات العسكرية وإطلاق النار في العاصمة الخرطوم أمس وقبله، إلا أن الوضع تحسن منذ 24 مايو، عندما كشفت آلية مراقبة وقف النار عن انتهاكات كبيرة للاتفاق، شملت استخدام المدفعية والطائرات العسكرية والطائرات بدون طيار بشكل كبير، فضلا عن استمرار القتال في قلب منطقة الخرطوم الصناعية، والاشتباكات في زالنجي ، ودارفور.

و كشفت أن الوسطاء تواصلوا عقب تلك الانتهاكات السابقة مع طرفي الصراع، مؤكدين أن تجدد القتال قد عرّض المدنيين للخطر، وعرقل إيصال المساعدات الإنسانية، ما قوض الأهداف الرئيسية لوقف النار.

كما حذروا المتصارعين من اقتراف مزيد من الانتهاكات وناشدوهم تحسين واحترام وقف إطلاق النار، وهو ما فعلوه لاسيما أمس 25 مايو.