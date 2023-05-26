“#الصحة” توضح 5 خطوات تساعد في الإقلاع عن #التدخين

أوضحت وزارة الصحة، 5 خطوات تساعد في الإقلاع عن التدخين من أجل إنقاذ الصحة من العديد من الأمراض.

وأشارت في تغريدة على حساب "صحة المدينة" إلى أن الخطوات الداعمة لقرار ترك التدخين تشمل التالي:

1- تجنب الأماكن المحفزة على التدخين، واكتشاف أماكن جديدة.

2- مراجعة النظام الغذائي، مع الاهتمام بالتنوع والبدائل في النظام الغذائي.

3- استخدام بدائل النيكوتين، وطلب المساعدة من عيادات الإقلاع عن التدخين.

4- التواصل أكثر مع الأحباب، حيث أنه يسهم في دعم الصحة النفسية.

5- ممارسة الرياضة، للحد من الرغبة في التدخين.