“#الصحة” توضح 5 خطوات تساعد في الإقلاع عن #التدخين

أوضحت وزارة الصحة، 5 خطوات تساعد في الإقلاع عن التدخين من أجل إنقاذ الصحة من العديد من الأمراض.
وأشارت في تغريدة على حساب "صحة المدينة" إلى أن الخطوات الداعمة لقرار ترك التدخين تشمل التالي:
1- تجنب الأماكن المحفزة على التدخين، واكتشاف أماكن جديدة.
2- مراجعة النظام الغذائي، مع الاهتمام بالتنوع والبدائل في النظام الغذائي.
3- استخدام بدائل النيكوتين، وطلب المساعدة من عيادات الإقلاع عن التدخين.
4- التواصل أكثر مع الأحباب، حيث أنه يسهم في دعم الصحة النفسية.
5- ممارسة الرياضة، للحد من الرغبة في التدخين.