تقسيم #أوكرانيا.. مقترح روسي لإنهاء الحرب

اقترح الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، تقسيم أوكرانيا، كنتيجة محتملة للحرب، يحيث ينضم الشرق إلى روسيا، ويتم دمج مناطق في الغرب في العديد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وقال ميدفيديف: إن سكان المناطق الوسطى، يمكنهم بعد ذلك التصويت لصالح الانضمام إلى روسيا.

وأضاف: تلك النتيجة تنهي الصراع بضمانات كافية، بعدم استئنافه على مدى أطول، وعلى نقيض ذلك، إذا انضم بقية أوكرانيا المستقلة إلى الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي "ناتو"، فمن المحتمل أن يندلع الصراع مرة أخرى مع خطر احتمال أن يتحول إلى حرب عالمية ثالثة واسعة النطاق.